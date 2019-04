Rośnie rynek kruszyw budowlanych w Polsce [RAPORT]

Znajdujący się u szczytu koniunktury rynek budowlany sprawił, że w 2018 r. produkcja kruszyw wzrosła w Polsce o ok. 18 proc. - do 330 mln ton. 2-3 proc. rocznego zapotrzebowania na ten kluczowy materiał jest zaspokajane przez import, czego powodem jest kilka czynników. Natomiast nieustającymi zmartwieniami budowlańców pozostają dostępność odpowiedniej jakości kruszyw w niektórych regionach kraju, a także trudności z transportem kolejowym.

W 2019 r. może nastąpić spadek produkcji kruszyw o 5 proc. - do ok. 317 mln ton, z czego 310 mln ton przypadnie na kruszywa naturalne, a pozostałe 7 mln ton na sztuczne i pochodzące z recyklingu.

Dla piasków i żwirów koszty transportu na odległość 30 km, a kruszyw naturalnych łamanych 120 km, są porównywalne z wartością przewożonych materiałów.

Przy tanim transporcie morskim mogą być uzasadnione dostawy kruszyw naturalnych łamanych ze Szwecji, Norwegii czy Szkocji. Import dotyczy również dostaw ze Słowacji, Ukrainy, Białorusi oraz Niemiec.

Teraz już z górki?

Wąskie gardło

O najnowszych wynikach branży portal WNP.PL poinformował Aleksander Kabziński, prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw.Jednocześnie zastrzegł on, że są szacunkowe. Trudno bowiem dokładnie określić ubiegłoroczną produkcję z powodu dużego rozdrobnienia podmiotów działających na terenie całego kraju - ponad 90 proc. z nich stanowią mikroprzedsiębiorcy.O bardziej precyzyjne wyliczenia będzie można pokusić się w czerwcu, gdy Państwowy Instytut Geologiczny opublikuje najnowszy Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce.Tymczasem z szacunkowych wyliczeń Kabzińskiego wynika, że w 2018 r. całkowita produkcja kruszyw wyniosła ok. 330 mln ton, z czego 324 mln ton stanowiły kruszywa naturalne (104 mln ton kruszyw naturalnych łamanych i 220 mln ton piasków i żwirów).- Pozostałe 6 mln ton to kruszywa sztuczne i z recyklingu. Należy zwrócić uwagę, że w piaskach i żwirach mamy wydobycie również ponad 0,5 mln ton kruszyw z morza - wyjaśnił prezes.W efekcie branża zanotowała wzrost produkcji o ok. 18 proc., czyli na poziomie zbliżonym do dynamiki produkcji budowlano-montażowej w 2018 r.Rok 2019, na co wskazuje coraz więcej opinii i prognoz, może przynieść już pewne wyhamowanie koniunktury w budownictwie, co jest związane m.in. z zaawansowaniem współfinansowanych przez Unię Europejską programów infrastrukturalnych, a także ogólnym spowolnieniem w gospodarce.W swoich prognozach uwzględnia to również prezes Kabziński, który w tym roku spodziewa się spadku produkcji o 5 proc. - do ok. 317 mln ton, z czego 310 mln ton przypadnie na kruszywa naturalne, a pozostałe 7 mln ton na sztuczne i pochodzące z recyklingu.- Uważam, że będzie to i tak bardzo dobry wynik. Co do dalszych perspektyw, to uważam, że w kolejnych latach będzie następował systematyczny spadek produkcji - do 240 mln ton w 2023 r. Oznacza to spadek w stosunku do roku 2019 o 20-25 proc. - wskazał prezes.Pytany o ceny przyznał, że ubiegły rok przyniósł wzrost, na co wpływ miały przede wszystkim rosnące koszty, a także zapotrzebowanie na materiały w poszczególnych regionach kraju. W efekcie ceny kruszyw wzrosły od kilku do kilkunastu procent, a lokalnie nawet ponad 30 proc.- W 2019 r. ceny nadal będą rosnąć. Prognozuję, że średni wzrost wyniesie ok. 10 proc. Jednak w kolejnych latach, wobec spadku zapotrzebowania oraz braku odbudowy potencjału produkcyjnego, może wystąpić stabilizacja cen - ocenił Kabziński.Dodał, że kondycja finansowa firm z branży jest „generalnie stabilna", ale następuje spadek ich zdolności produkcyjnych.Wynika to z niedoinwestowanego parku maszynowego, a przede wszystkim trudności z dostępem do złóż kruszyw naturalnych, a także wyczerpywania się złóż wtórnych do produkcji kruszyw sztucznych (np. odpady skalne z górnictwa węglowego - przyp. red.).Jak wskazał prezes Kabziński, kruszywo w wybudowanej drodze odpowiada za ok. 95 proc. jej ogólnej objętości, a w całym budownictwie stanowi nie mniej niż 50 proc. materiałów konstrukcyjnych. Dlatego liczy się nie tylko jego cena, ale również koszt transportu na plac budowy.Tu oczywiście, podobnie jak w całej polskiej gospodarce, dominują przewozy samochodowe. Jednak ogromne wolumeny materiałów, które są potrzebne, nie mogą się też obyć bez przewoźników kolejowych.Pokazują to dobrze dane Urzędu Transportu Kolejowego, według których w 2018 r. przewieziono w ten sposób 52 mln ton kruszyw - o 18 proc. więcej niż rok wcześniej.Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, mówił pod koniec lutego WNP.PL , że szczyt przewozowy, dotyczący materiałów budowlanych, będzie przypadał na lata 2020-2022.Niestety, inwestycyjny boom, który ma miejsce też w budownictwie kolejowym, sprawia, że na terenie całego kraju trwa modernizacja torów, co mocno ogranicza przepustowość szlaków. Waldemar Wójcik, członek zarządu grupy Strabag w Polsce, potwierdza, iż transport kruszyw koleją jest mocno utrudniony.- Zamknięcia całych linii kolejowych czy też ograniczenia czasowe w przejazdach transportów towarowych wprowadzają duże zamieszanie. Plany przewozów muszą być na bieżąco aktualizowane, a opóźnienia w terminach dostaw często powodują kumulacje na stacjach wyładunkowych - powiedział Wójcik portalowi WNP.PL.