Mamy w Polsce już ponad 2000 km dróg ekspresowych. Co dalej?

Oddane do ruchu w ostatnich miesiącach odcinki pozwoliły przekroczyć próg 2000 km dróg ekspresowych w Polsce. Obecnie sieć ekspresówek liczy ok. 2038 km i ma się jeszcze poszerzyć przed końcem tego roku.

Połączyliśmy ekspresowo Białystok z Warszawą, Trójmiasto z woj. mazowieckim - podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Do końca grudnia 2018 r. ma być też w całości przejezdna droga S3 od Szczecina przez Zieloną Górę, Legnicę i autostradę A4 do Bolkowa w okolicach granicy z Czechami.

GDDKiA zapowiada, że ostatni kwartał 2018 r. zaowocuje przetargami na prace przygotowawcze (ok. 700 km) i realizację (ok. 130 km) nowych dróg.

Droga ekspresowa S8

fot. GDDKiA

Droga ekspresowa S3

fot. GDDKiA

Droga ekspresowa S7

Od ubiegłego miesiąca kierowcy korzystają już z całego połączenia Białegostoku w ciągu S8 aż do obwodnicy Warszawy.- Tylko przez ostatnie trzy lata udostępniliśmy kierowcom niemal 100 km nowo wybudowanych odcinków drogi ekspresowej pomiędzy Warszawą a Białymstokiem. Wartości realizowanych na tych kontraktach robót przekroczyły 3 mld zł - podkreśliła GDDKiA.- Razem z wcześniej wybudowanymi fragmentami dwujezdniowej S8 z pasami awaryjnymi daje to ok. 180 km bezpiecznego połączenia pomiędzy stolicami Polski i Podlasia - dodała.GDDKiA zaznaczyła, że w ciągu ostatnich miesięcy udostępniła kierowcom ponad 100 km S3 w województwach lubskim i dolnośląskim.- Do końca roku planujemy otworzyć kolejne blisko 45 km tej trasy. To pozwoli kierowcom podróżującym ze Szczecina na południe Polski ominąć aglomeracje Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Legnicy, następnie przeciąć bezkolizyjnie autostradę A4 i dojechać do Bolkowa - wskazała GDDKiA.Biegnąca wzdłuż zachodniej granicy prawie 500-kilometrowa droga ekspresowa S3 to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Fragment europejskiej trasy E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącej szwedzkie Malmö z greckim Chania na Krecie.GDDKiA podkreśliła, że dalsze odcinki S3 są już projektowane i będą oddawane do użytku w 2021 i 2023 r. Południowy fragment S3 podzielono na dwa odcinki.Pierwszy to węzeł Bolków - węzeł Kamienna Góra Północ, mający ponad 16 km. Będzie on przebiegał przez pasmo Gór Wałbrzyskich m.in. w dwóch tunelach.Jeden z nich będzie miał długość ok. 2300 m, a drugi ok. 320 m. Koszt budowy tego odcinka to ponad 1,5 mld zł. Jego oddanie do ruchu jest planowane w pierwszej połowie 2023 r.Drugi, przygraniczny odcinek S3 to węzeł Kamienna Góra Północ - węzeł Lubawka o długości ok. 15,3 km. Ma on zostać udostępniony kierowcom w drugiej połowie 2021 r., a wartość robót wynosie prawie 880 mln zł.Realizacja S3 pomiędzy Legnicą a granicą państwa w Lubawce - zarówno odcinków już oddanych, jak i tych projektowanych - jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 3,96 mld zł, z czego dofinansowanie wynosi 1,89 mld zł.W październiku oddano do ruchu 25-kilometrową obwodnicę Radomia w ciągu S7, omijającą miasto po jego zachodniej stronie.- Przejazd nią pozwala zaoszczędzić co najmniej kilkanaście minut, a w godzinach szczytu nawet kilkadziesiąt. Budowa kosztowała ok. 728,2 mln zł, z czego ok. 402 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wskazała GDDKiA.